Милена Авимская: памятную доску Герою Советского Союза восстановят в Левобережном районе

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Представители строительной организации изготовят из мрамора новую мемориальную табличку Герою Советского Союза в Левобережном районе, прежняя была утрачена в ходе реконструкции Северного речного порта. Об этом Агентству "Москва" сообщила член общественного совета САО Москвы, директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, которая поддержала инициативу восстановления таблички.

"О желании восстановить знак "Здесь работал с 1938 по 1941 год токарь Владимиров Владимир Федорович, Герой Советского Союза", посвященный участнику Великой Отечественной войны, павшему в боях за Днепр, заявили жители Левобережного", – рассказала Авимская.

Член совета ветеранов района Елена Матвеева в свою очередь добавила, что Авимская откликнулась на обращение москвичей и провела встречу, на которой обсудили вопрос возвращения памятной доски.

"До войны Владимир Федорович трудился в механических мастерских порта. Память о нем не должна исчезнуть бесследно. Благодаря усилиям Милены Юрьевны решение найдено, мемориальную доску возродят и передадут горожанам", – рассказала она.

Ранее Авимская приняла участие в творческой встрече "Театральная сцена: открытый микрофон Головинского района". Она прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Мужество". На уличной площадке в сквере на улице Флотской выступали москвичи, желающие заявить о своих талантах широкой аудитории.

