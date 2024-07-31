Директор Театра Армии Авимская провела профориентационную встречу с молодежью Ховрина

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Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская провела беседу в формате "вопрос-ответ" с молодежью в Ховрине, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Слова Конфуция: "Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту", – стали моим жизненным девизом на многие годы. Действуйте, живите сердцем, не щадите себя, и успех обязательно придет. Как говорила моя мама: нет "не могу", есть "не хочу". Возможностей для самореализации, для приложения своих сил, раскрытия собственного потенциала значительно больше, чем кажется, и вы их обязательно найдете. Главное – не лениться и двигаться вперед", – сказала она.

Авимская также поделилась с ребятами фактами из личной биографии и рассказала об основных правилах своей работы. Так, важной частью беседы стали рекомендации по взаимодействию с людьми в профессиональной деятельности и поиску самостоятельных решений в сложных ситуациях.

Ранее Авимская встречалась с зумерами Головинского района, а следующая встреча с молодежью состоится в Левобережном районе.

Между тем по результатам исследования аналитиков выяснилось, что 67% российским старшеклассникам сложно определиться с будущей профессией. При этом самым главным критерием при выборе профессии 71% опрошенных назвали увлечения и интересы, а 37% отметили, что необходимо принимать в расчет свои реальные способности.

Кроме того, большинство опрошенных школьников – 74% – хотели бы, чтобы школа помогала с выбором карьеры. Родители единогласно высказались за внедрение подобных практик в школах.