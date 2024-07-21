Директор Театра Российской армии Авимская провела профориентационную встречу с молодежью

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Директор Театра Российской армии Милена Авимская провела профориентационную встречу с молодежью Головинского района в парке "Усадьба Михалково", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Сегодня мы поговорили каждый о своей профессии. Мне кажется, каждый из нас осознает этапы своего пути, может быть, кто-то будет спокойнее относиться к тому, что поменять жизнь не сложно, не только потому что они меня услышали, а потому что они друг друга услышали. Может быть, у кого-то появится смелость, чтобы свою жизнь улучшить, у каждого свой путь. Всегда очень ценно честное, откровенное общение разных поколений людей, которые могут действительно повлиять друг на друга, мы для этого и приходим в мир, чтобы себя узнать. Мне кажется, очень хороший был разговор, очень теплый, очень радостный и местами веселый. Мне кажется, что мы все были другу другу полезны", – сказала Милена Авимская.

Авимская подчеркнула, что необходимо часто проводить долгие профориентационные встречи с молодежью.

"Важно опираться на опыт старших и понимать, что иногда нужно прислушиваться к родителям. Естественно свой выбор сделают сами, но про профессию нужно знать и хорошее, и плохое. Можно в юности получив одну профессию, получить позже вторую – в этом нет ничего страшного, тогда ты будешь иметь больший опыт в жизни, даже, может быть, лучший опыт. Я считаю, что такие разговоры со школьниками должны быть в преддверии окончания школы, в последние два года их обучения, очень частыми. Именно долгие разговоры, не просто придти и посмотреть экскурсию, потому что в долгом разговоре рождаются какие-то мысли, которые в первые полчаса не скажешь. <...> Ты каждый день можешь менять свою жизнь, если ты хочешь и тебя что-то не устраивает", – добавила Авимская.

Во время встречи Милена Авимская рассказала о своем личном опыте становления карьеры. А также как образование и опыт работы помогли достичь успеха в театральной индустрии. В конце встречи она ответила на вопросы о выборе профессии и работе в театре.

Ранее опытные тренеры, жители города и Милена Авимская приняли участие в мастер-классе "Искусство красиво говорить" в Грачевском парке. Мероприятие прошло в рамках программы мэра столицы Сергея Собянина "Мой район". Участники мастер-класса с благодарностью приняли опыт.

