Жители Ховрино просят установить шумозащитные экраны на Зеленоградской улице

Фото: Агентство "Москва"

Москвичи просят заменить существующие двухметровые конструкции на новые – шестиметровые. Разместить их предлагают вдоль Северо-Восточной хорды, передает корреспондент Агентства "Москва".

В районе состоялась встреча, на которой горожане обсудили перспективы реализации инициативы. Так, жители планируют обратиться к городским властям. Кроме того, ховринцы попросили оказать им поддержку члена Общественного совета САО Москвы Милену Авимскую. Как рассказала депутат совета депутатов муниципального округа Ховрино Елена Свиридова, которая уже длительное время занимается этим вопросом, Милена Авимская активно включилась в работу.

"Во-первых, Милена Юрьевна предложила провести замеры уровня шума для того, чтобы оценить целесообразность предлагаемых мероприятий. Во-вторых, понимая высокую стоимость и сложность реализации проекта замены экранов, предлагает рассмотреть компромиссные решения, например, установку в квартирах стеклопакетов с более высоким уровнем звукоизоляции. Также мы прорабатываем возможность размещения дополнительного ограждения на трассе", – отметила Елена Свиридова.

По словам депутата, при поддержке Милены Авимской районные активисты готовы совместно с представителями комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и другими ведомствами рассмотреть все возможные варианты решения проблемы.

Ранее в Бибиреве стартовало благоустройство детской площадки. Реконструкция будет завершена до конца августа 2024 года.

По просьбе жителей строители расширят площадку, на ней появится травмобезопасное прорезиненное покрытие. Старые качели и карусели демонтировали, а на их месте установят новые. Игровая зона будет более функциональна, разнообразна, экологична и безопасна.