Новые зоны отдыха появятся в парке "Сокольники" в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

Новые зоны отдыха появятся в парке культуры и отдыха "Сокольники" на востоке Москвы, где специалисты продолжают первый этап благоустройство и реабилитации территории. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 гектаров. Приведем в порядок инфраструктуру, добавим функционала второстепенной входной зоне, сделаем новые пешеходные дорожки", – рассказал вице-мэр.

Сейчас рабочие благоустраивают территории у Путяевского пруда, рекреационной зоны и участка "Тропы здоровья" в юго-западной части, детской площадки в Митьковском проезде и территорию к западу от филиала госпиталя имени Бурденко. Доступ горожан на эти участка временно ограничен, но их откроют по мере завершения работ, уточнил Бирюков.

"Территория вокруг Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда будут закрыты до конца августа", – отмечается в сообщении.

Реабилитация коснется дорожек, спортивных и детских зон у Большого Путяевского пруда, а у Золотого пруда появятся настилы и зоны для летнего солярия, здесь же возведут всесезонную площадку для мероприятий. Единственный в России орнитологический реабилитационный центр и приют сохранят, но перенесут на площадку большего размера, а также возведут ряд новых сооружений.

Помимо этого, на участие "Тропы здоровья" между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком будет обновлено покрытие, добавлены и заменены спортивные тренажеры, скамьи и навесы. Также в рамках первого этапа в "Сокольниках" починят 7 детских и 5 спортивных площадок, а второстепенный вход со стороны Сокольнического вала благоустроят по образу столичного дворика, заключили там.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по реабилитации части природно-исторического парка "Москворецкий". В проект войдут набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также самые востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов, которые объединят в единую прогулочную зону.

