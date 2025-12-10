Суд отказал блогеру Владу Бумаге в защите прав на его изображения

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогеру Владу Бумаге отказали в защите прав на его изображение на футболках, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Представитель Бумаги подал иск против предпринимателя, который продавал одежду с похожим рисунком. Команда блогера посчитала товар контрафактным и требовала компенсацию.

Однако суд не выявил нарушений. Истец не смог доказать законное право на дизайн, а изображение на футболках оказалось не идентичным оригиналу.

Кроме того, суд отметил, что рисунки "A4" и "Ламба" не зарегистрированы в России как товарные знаки.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд оштрафовал грузинский ресторан "Нино-Вано" в Оренбурге на 150 тысяч рублей за рекламные листовки, на которых вместо куполов собора Василия Блаженного были изображены хинкали. Такая реклама, по мнению суда, оскорбляет чувства верующих.

На заседании представитель ресторана заявил, что за содержимое листовки отвечает дизайнер. Сам разработчик макета пояснил, что изображение было создано с помощью нейросети.