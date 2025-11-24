Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 22:48

Шоу-бизнес

Актер Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Российский актер Сергей Безруков направил в суд иск против индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за того, что она продавала карнавальные и тканевые маски на маркетплейсах с изображением лица артиста. Об этом РИА Новости рассказали в Хамовническом суде Москвы.

Истец указал, что ответчик использует без разрешения его личные данные – имя, фамилию и изображение. В связи с этим Безруков потребовал, чтобы Соболевская больше не могла распространять его персональные сведения в Сети.

Помимо этого, актер призвал взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда. При этом сумму, которую просит Безруков, в суде не раскрыли.

Согласно судебным данным, которые есть в распоряжении агентства, иск против Соболевской был зарегистрирован в понедельник, 24 ноября. Дата рассмотрения данных материалов пока не назначена.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказывал, что Безрукову может грозить штраф до 5 тысяч рублей за незаконную ловлю щуки.

Правозащитник указал на то, что артист разместил в своих соцсетях фото с уловом, сопроводив снимок подписью о спортивной рыбалке на Дону в Ростовской области. Хаминский напомнил, что тогда в регионе действовал запрет на ловлю рыбы, в том числе щуки.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика