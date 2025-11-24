Актер Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Российский актер Сергей Безруков направил в суд иск против индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за того, что она продавала карнавальные и тканевые маски на маркетплейсах с изображением лица артиста. Об этом РИА Новости рассказали в Хамовническом суде Москвы.

Истец указал, что ответчик использует без разрешения его личные данные – имя, фамилию и изображение. В связи с этим Безруков потребовал, чтобы Соболевская больше не могла распространять его персональные сведения в Сети.

Помимо этого, актер призвал взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда. При этом сумму, которую просит Безруков, в суде не раскрыли.

Согласно судебным данным, которые есть в распоряжении агентства, иск против Соболевской был зарегистрирован в понедельник, 24 ноября. Дата рассмотрения данных материалов пока не назначена.

