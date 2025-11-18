Россияне назвали Безрукова актером года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сергей Безруков возглавил рейтинг актеров года по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Второе место занял Сергей Бурунов, а третье – Юра Борисов.

Опрос проводился 31 октября. В нем приняло участие 1 600 человек старше 18 лет.

Безруков набрал 15% от числа опрошенных. Его коллеге по цеху Бурунову свои признания отдали 14% участников опроса. Борисов, снявшийся во многих фильмах в этом году, набрал 10% голосов. Вместе с ним третье место разделил Александр Петров. По результатам, каждый третий человек назвал его актером года.

Лучшими актрисами народного рейтинга были выбраны Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Они набрали по 7%. Также в рейтинге значится Екатерина Боярская с 5% голосов. По 4% набрали Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук.

Россияне также выбрали лучший российский кинофильм. Им стала картина "Август", которая набрала 20% голосов опрошенных. В народный рейтинг также попали фильмы "Чебурашка", "Алиса в стране чудес" и "Волшебник изумрудного города", "Горыныч", "Мастер и Маргарита".

Лучшим сериалом, по мнению россиян, стал "След", набравший 8% голосов.

Ранее Безруков сравнил декорации Арканары, возведенные в кинопарке "Москино", с голливудским блокбастером наподобие "Дюны". Актер также прокомментировал свое участие в сериале "Трудно быть богом", премьера которого запланирована на 2026 год.