Безруков назвал голливудской площадку Арканар в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Декорации Арканары, возведенные в кинопарке "Москино", можно сравнить с голливудским блокбастером наподобие "Дюны", заявил актер Сергей Безруков во время пресс-конференции.

Артист прокомментировал свое участие в сериале "Трудно быть богом", премьера экранизации по повести братьев Стругацких запланирована на 2026 год.

"После (режиссера. – Прим. ред.) Алексея Германа, вы понимаете, что это такая вот территория опасная, с одной стороны, потому что была экранизация "Трудно быть богом", – отметил Безруков.

Он также добавил, что масштаб съемок соответствует уровню мощного проекта по Стругацким. Тем не менее артист не стал раскрывать информацию о своей роли в сериале. Он рассказал только то, что изначально отказался от предложенной роли, но согласился на другую.

"И эта роль как раз оказалась тем, что мне действительно интересно воплотить. И это нечто необычное, неожиданное и крайне увлекательное", – признался Безруков.

Часть съемок драмы "Трудно быть богом" проводили на территории Ирана. Среди других актеров, которые получили роли в сериале – Никита Кологривый воплотит Барона Пампу, Безруков – дона Кондора, Федор Бондарчук – дона Кубу. Главного героя дона Румату сыграет сербский актер Александар Радойичич.

Ранее стало известно, что с начала года кинокомиссия "Москино" согласовала и помогла организовать более 1,5 тысячи съемок в Москве. Всего в адрес комиссии поступило 3 тысячи заявок, что на 30% больше аналогичного периода 2024 года. При этом всего за время работы кинокомиссии удалось снять более чем 3,2 тысячи проектов, включая фильмы, сериалы, короткометражки и студенческие работы.

