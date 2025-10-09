Кинопарк "Москино" стал туристической достопримечательностью России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В сентябре кинопарк "Москино" отметил год с момента открытия, за это время его посетили более 500 тысяч человек, включая иностранцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"По данным аналитиков, с сентября 2024 года по нынешний сентябрь кинопарк "Москино" посетили жители 76 регионов России, а также туристы из 110 стран", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что 58% посетителей – жители Москвы и Московской области, 30% составили гости из российских регионов, а 12% посетителей – иностранцы.

В кинопарке отметили, что площадка становится интересной не только для кинопроизводителей, но и для туристов.

Больше всего гостей приезжали из Тульской, Рязанской и Калужской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Если говорить об иностранных туристах, то чаще всего это были граждане Китая, Белоруссии, Киргизии, Армении и Узбекистана, сообщили в пресс-службе.

Наиболее активно площадку посещали люди в возрасте от 35 до 44 лет – они составили 23% от общего числа посетителей. По 15% составили дети и подростки до 17 лет, а также люди от 45 до 54 лет. И 6% составили гости старше 64 лет.

Ранее режиссер и продюсер Игорь Угольников назвал кинопарк настоящим подарком для кинематографистов. Он отметил, что на площадке деятели кино получили возможность общаться и наблюдать за творчеством друг друга. Благодаря этому там все чаще возникают идеи новых проектов.

