Продюсер Угольников: кинопарк "Москино" стал подарком для кинематографистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Режиссер и продюсер Игорь Угольников отметил удобство и широкие возможности кинопарка "Москино", собравшего на одной площадке профессионалов киноиндустрии. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Кинопарк "Москино" стал для кинематографистов настоящим подарком", – констатировал Угольников.

Народный артист России также отметил, что деятели кино получили возможность наблюдать за работой друг друга, общаться и заниматься творчеством в одном месте.

По его наблюдениям, все чаще в кинопарке возникают и находят дальнейшее развитие новые идеи, а также реализуются масштабные и многообещающие проекты.

Ранее москвичи выбирали лучшие предложения по развитию кинопарка "Москино". Голосование в рамках проекта "Время снимать кино" прошло на платформе "Город идей".

Кроме того, об удобстве киноплатформы высказывался режиссер и основатель киностудии "РОК" Алексей Учитель. В кинопарке его команда воссоздала палубу легендарного советского лайнера "Михаил Лермонтов" для съемок картины "Шум времени".

