07 октября, 13:36Культура
Продюсер Угольников: кинопарк "Москино" стал подарком для кинематографистов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
Режиссер и продюсер Игорь Угольников отметил удобство и широкие возможности кинопарка "Москино", собравшего на одной площадке профессионалов киноиндустрии. Об этом он рассказал Агентству "Москва".
"Кинопарк "Москино" стал для кинематографистов настоящим подарком", – констатировал Угольников.
Народный артист России также отметил, что деятели кино получили возможность наблюдать за работой друг друга, общаться и заниматься творчеством в одном месте.
По его наблюдениям, все чаще в кинопарке возникают и находят дальнейшее развитие новые идеи, а также реализуются масштабные и многообещающие проекты.
Ранее москвичи выбирали лучшие предложения по развитию кинопарка "Москино". Голосование в рамках проекта "Время снимать кино" прошло на платформе "Город идей".
Кроме того, об удобстве киноплатформы высказывался режиссер и основатель киностудии "РОК" Алексей Учитель. В кинопарке его команда воссоздала палубу легендарного советского лайнера "Михаил Лермонтов" для съемок картины "Шум времени".