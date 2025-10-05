Москвичи выберут лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Голосование в рамках проекта "Время снимать кино" стартовало на платформе "Город идей". Москвичи смогут выбрать лучшие идеи для развития кинопарка "Москино", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 30 сентября по 2 октября пользователи делились идеями по четырем направлениям развития кинопарка. Они связаны с образовательной программой мероприятий и освещением событий в различных источниках, расширением ассортимента сувенирной продукции и созданием новых декораций для фильмов.

Эксперты департамента культуры изучили все предложения, и теперь лучшие из них смогут оценить жители столицы. Голосование будет проходить до 16:55 6 октября.

Также с начала работы проекта горожане принимают участие в тематических обсуждениях. Ценители художественного искусства уже обменялись мнениями о развлекательных мероприятиях в кинопарке, программе обучения и других аспектах работы "Медиа Академии".

В настоящее время открыто два обсуждения. До конца дня 5 октября москвичи могут поделиться личным опытом посещения киновыходных, а до 6-го числа – рассказать о том, какую информацию они хотели бы видеть на сайте "Москино".

Ранее киноплатформа "Москино" помогла в съемках масштабных сцен нового фильма народного артиста России, основателя киностудии "РОК" Алексея Учителя "Шум времени". Он поделился, что благодаря удобному онлайн-сервису все организационные вопросы решились оперативно.