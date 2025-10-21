Гендиректор "Москино" заявил о планах вывести кинематограф на новый уровень

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Москино" в 2025 году усилило работу по выстраиванию партнерских отношений с международными коллегами. Об этом рассказал гендиректор организации Георгий Прокопов.

По его словам, в рамках форума "Сделано в России" был презентован потенциал московского кинокластера. Теперь планируются обсуждения совместной работы с Таиландом.

"Главная задача – вывести российский кинематограф на новый уровень и показать, что Москва – город кино, а в столице созданы большие возможности для кинопроизводства", – приводит слова Прокопова Агентство "Москва".

Он также добавил, что в столице в начале ноября состоится форум "Культура. Медиа. Цифра". В мероприятии примут участие более 20 стран. С некоторыми из них "Москино" сотрудничает на постоянной основе, в частности с Индией, Китаем, Узбекистаном, Сербией и другими.

Ранее об удобстве киноплатформы высказывался режиссер и основатель киностудии "РОК" Алексей Учитель. В кинопарке его команда воссоздала палубу легендарного советского лайнера "Михаил Лермонтов" для съемок картины "Шум времени".

Учитель выразил благодарность правительству Москвы за современные инструменты для кинопроизводства.