Юрист Хаминский: Безрукову может грозить штраф за незаконную ловлю щуки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Сергей Безруков

Российскому актеру Сергею Безрукову за незаконную ловлю щуки может грозить штраф до 5 тысяч рублей, заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Артист ранее разместил в своих соцсетях фото с уловом, сопроводив снимок подписью о спортивной рыбалке на Дону в Ростовской области. Хаминский напомнил, что в регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, а щуку нельзя ловить с 15 января по 15 апреля.

Некоторые предположили, что Безрукову может грозить уголовная ответственность, однако она может наступить только в случае ловли в местах нереста, на миграционных путях к ним, либо с крупным ущербом. Кроме того, нарушителю может грозить штраф в размере не менее 100 тысяч рублей.

"Вряд ли можно оценить двухкилограммовую щуку в такую сумму. Таким образом, максимум, что может грозить Безрукову, это административная ответственность за нарушение правил, регламентирующих рыболовство", – прокомментировал юрист.

Кроме штрафа в 5 тысяч рублей, актеру может грозить конфискация спиннинга и самой рыбы, заключил Хаминский.

Ранее общественники предложили ввести в России штрафы за незаконную зимнюю ловлю. В частности, предлагалось регулировать зимнюю рыбалку или вводить лицензию. Кроме того, отмечалось, что нужно выявлять места опасной зимней ловли и вводить запреты на такую деятельность.

