Общественник Курдесов призвал ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России необходимо ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю, поскольку спасатели вынуждены тратить огромные средства на спасение участников рыбалки. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова.

Эксперт прокомментировал ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС привлекли 17 единиц техники для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины.

"Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты", – подчеркнул Курдесов.

Он отметил, что случаются и ситуации, когда рыбаков не предупредили об опасности. Однако если им об этом рассказали, они туда направились, то тогда должны компенсировать затраты на спасение, уверен общественник.

"Это все стоит огромных денег. Мало того что деньги, но еще и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция", – добавил руководитель движения.

Ранее в Бурятии водолазы обнаружили утонувших в Байкале рыбаков. Спасатели нашли затонувший автомобиль на глубине семи метров рядом с селом Максимиха. В трех метрах от машины подо льдом находились тела двух рыбаков.

