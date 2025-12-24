Самолет "Байкал" совершил первый полет с отечественной силовой установкой

Фото: телеграм-канал "Минпромторг России"

Легкий многоцелевой самолет "Байкал" выполнил первый полет с новым российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Ведомство опубликовало кадры с летных испытаний, которые прошли на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Как указали в докладе летчики, полет прошел штатно, воздушное судно устойчиво и управляемо в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот. Маршевая силовая установка также работала без замечаний – двигатель показал стабильную работу, рассказали в министерстве.

В Росавиации ранее уточняли, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 запланирована на I квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолет также ожидается в следующем году.

До этого российский истребитель Су-57 совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177". Машиной управлял заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Мероприятие в соответствии с условиями полетного задания.