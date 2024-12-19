Сергей Безруков стал обладателем премии-признания "Легенды Тавриды"

Фото: пресс-служба "Тавриды"

В Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии-признания "Легенды Тавриды". В этом году статус "легенды" получил актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля "Фабрика Станиславского", народный артист РФ Сергей Безруков. Об этом сообщает пресс-служба "Тавриды".

Церемония состоялась уже в пятый раз. Премия вручается выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональное становление нового поколения творцов.

В этом году молодые творцы выразили свою благодарность Безрукову, который на протяжении многих лет является образцом мастерства и преданности профессии, щедро делится своим опытом с молодым артистическим и театральным поколением и вдохновляет тысячи молодых людей на профессиональный выбор.

"То, чему я учу – никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперед, не сдаваться. Я надеюсь, что у меня есть настоящее и есть будущее. Это мой театр, Московский губернский театр, которому уже 10 лет. Семья и дети – в них мое продолжение. Пойдут они по моим стопам – буду счастлив, помогу обязательно. Нет – буду стараться, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы у них была профессия, чтобы крепкие руки держали крепкую профессию", – сказал актер.

С получением премии Безрукова поздравили его однокурсники, ученики и коллеги по цеху, в том числе Андрей Мерзликин, Кирилл Крок, Алексей Франдетти и прочие культурные деятели.

Безруков уже несколько лет сотрудничает с арт-кластером "Таврида", на котором выступает в качестве эксперта и наставника. Он также реализовал свою авторскую образовательную программу "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров будущего" в Академии творческих индустрий "Меганом". Эта программа направлена на формирование команды лидеров, которые выработают стратегию развития театров по всей России.

Участники программы – 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров Москвы и 24 российских регионов – изучали механизмы управления творческим коллективом, формирования репертуарной политики, взаимодействия с органами власти, проанализировали 400 лучших российских спектаклей и многое другое.

Премия "Легенды Тавриды" является единственной в России, в которой номинантов и победителей определяет творческая молодежь страны. Она была учреждена в 2020 году молодыми творцами для своих мэтров, наставников, учителей.

Победителями премии уже становились народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и другие деятели искусства. Посмертно премию присудили режиссеру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Табакову, а также актеру, кинорежиссеру и народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Лауреатам вручают памятную статуэтку, которая вдохновлена известным арт-объектом на площадке "Тавриды" в Крыму – скульптурой "Человек, смотрящий в море". Она символизирует бесконечный творческий поиск.

Ранее в доме-музее Станиславского состоялась творческая встреча с Безруковым, на которой он поделился секретами своей профессии, а также рассказал о том, как должны взаимодействовать худрук и директор, чтобы построить "театр-дом".

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