В Москве назвали лауреатов первой премии в области исполнительских искусств

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Стали известны лауреаты первой премии правительства Москвы в области исполнительских искусств "Арт-платформа". О победителях рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

"На премию претендовало много талантливых работ. Всего было подано больше 200 заявок. Они принимались в 12 номинациях, включая "Событие", "Мультимедиа", "Кросс-проект" и "Киноспектакль". Поздравляем победителей", – сказала вице-мэр.

Лауреатов наградили в Новом Манеже. Программы, в которых представлены сразу несколько видов искусств, конкурировали в категории "Кросс-проект". Победителем в номинации стал спектакль "Я – Сергей Образцов", который срежиссировала внучка известного кукольника Екатерина Образцова.

Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" стал лауреатом в номинации "Событие". Мероприятие объединило театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Донецка, Омска и Архангельска.

Драмбалет "Мастер и Маргарита" Сергея Полунина победил в категории "Мультимедиа". Лучшим киноспектаклем, в свою очередь, признан фильм-опера Дмитрия Бертмана "Пиковая дама". Театрально-цирковое шоу Андрея Кольцова "Антигравитация" стало лучшим мультижанровым проектом. Также названы лауреаты в номинациях "Культпросвет", "Менеджер года" и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Актеры, художники, хореографы и другие представители искусства, а также бизнесмены и журналисты вошли в экспертный совет, в числе которых оказались:

главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина;

главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев;

художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков;

заслуженный художник России Виктория Севрюкова.

Ранее в столице стартовал третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы". Благодаря проекту ребята могут принять участие в мастер-классах с известными режиссерами и артистами, а также заглянуть в закулисье московских театров и даже показать свои спектакли на большой сцене.

