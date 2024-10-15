15 октября, 14:20Культура
В Москве назвали лауреатов первой премии в области исполнительских искусств
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
Стали известны лауреаты первой премии правительства Москвы в области исполнительских искусств "Арт-платформа". О победителях рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.
"На премию претендовало много талантливых работ. Всего было подано больше 200 заявок. Они принимались в 12 номинациях, включая "Событие", "Мультимедиа", "Кросс-проект" и "Киноспектакль". Поздравляем победителей", – сказала вице-мэр.
Лауреатов наградили в Новом Манеже. Программы, в которых представлены сразу несколько видов искусств, конкурировали в категории "Кросс-проект". Победителем в номинации стал спектакль "Я – Сергей Образцов", который срежиссировала внучка известного кукольника Екатерина Образцова.
Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" стал лауреатом в номинации "Событие". Мероприятие объединило театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Донецка, Омска и Архангельска.
Драмбалет "Мастер и Маргарита" Сергея Полунина победил в категории "Мультимедиа". Лучшим киноспектаклем, в свою очередь, признан фильм-опера Дмитрия Бертмана "Пиковая дама". Театрально-цирковое шоу Андрея Кольцова "Антигравитация" стало лучшим мультижанровым проектом. Также названы лауреаты в номинациях "Культпросвет", "Менеджер года" и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Актеры, художники, хореографы и другие представители искусства, а также бизнесмены и журналисты вошли в экспертный совет, в числе которых оказались:
- главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина;
- главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев;
- художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков;
- заслуженный художник России Виктория Севрюкова.
Ранее в столице стартовал третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы". Благодаря проекту ребята могут принять участие в мастер-классах с известными режиссерами и артистами, а также заглянуть в закулисье московских театров и даже показать свои спектакли на большой сцене.
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