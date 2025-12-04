Суд оштрафовал главу фракции "Яблоко" Рыбакова за пост в соцсети

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Суд в Петербурге оштрафовал на 1,5 тысячи рублей главу фракции "Яблоко" Николая Рыбакова за пост об Алексее Навальном (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Он признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законам").

Рыбаков в 2024 году разместил в социальной сети "ВКонтакте" пост со словами соболезнования семье Навального и его фотографией. Кроме того, политик возложил на власти РФ ответственность за его смерть.

Сам Рыбаков в своем телеграм-канале отметил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал местного жителя за размещенные в соцсети изображения с пентаграммами и сатаной (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов). По словам мужчины, публикации были сделаны около 8–10 лет назад, а разместил он их, потому что посчитал "забавными".