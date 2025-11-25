Форма поиска по сайту

25 ноября, 16:47

Происшествия

Москвича приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный суд приговорил 36-летнего Солима Камина к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и призывы к совершению действий против безопасности государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, фигурант придерживался радикальных взглядов, которые были связаны с действующим в стране политическим режимом. Следствие выяснило, что в апреле 2023 года Камин разместил на своей странице в одной из социальных сетей публикацию и комментарии с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ. В посте также обнаружили признаки побуждения к противодействию функционированию армии России, что указывает на склонение к государственной измене.

Суд, учитывая позицию прокуратуры, признал Камина виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ") и пунктам "в" и "д" части 2 статьи 280.4 ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства").

Также Камина на 4,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее обвинительное заключение утвердили в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом в РФ). Уголовное дело передали в суд. Чичваркина обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и нарушении порядка деятельности иноагента. В суде уголовное дело рассмотрят без присутствия бизнесмена.

