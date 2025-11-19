Уголовное дело против иноагента Евгения Чичваркина направлено в суд

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ)

Обвинительное заключение утверждено в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом в РФ). Уголовное дело направлено в суд, сообщила прокуратура Москвы.

Чичваркина обвиняют за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. По данным прокуратуры, бизнесмен совершил преступление в июле 2024 года, разместив в одной из социальных сетей заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Также бизнесмену предъявили обвинение за нарушение порядка деятельности иноагента. В апреле 2025 года Чичваркин опубликовал видео и текстовые комментарии к нему на одном из видеохостингов без указания, что эти материалы произведены и распространены иноагентом или касаются его деятельности. Бизнесмена также уже привлекали к ответственности по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В суде уголовное дело рассмотрят без присутствия Чичваркина, который находится в розыске и заочно арестован.

Ранее в 2024 году общественное движение "Зов народа" потребовало признать бизнесмена спонсором терроризма. Активисты обратились в Следственный комитет с требованием возбудить против Чичваркина уголовное дело о государственной измене. Предприниматель в своих социальных сетях призывал пользователей отправлять деньги в два украинских фонда, спонсирующих ВСУ.