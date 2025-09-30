Суд заочно приговорил певицу Максакову-Игенбергс к 4,5 года колонии

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Мария Максакова-Игенбергс признана иноагентом в РФ)

Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) к 4,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Таким образом, суд признал ее виновной по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ ("Публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ") и по статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Кроме того, певица объявлена в международный розыск.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за ее призывов поставлять ВСУ оружие и свергнуть власть в РФ, а также из-за распространения материалов других иностранных агентов. Также певица выступала против спецоперации и осуждала Вооруженные силы России (ВС РФ).

Позже суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в своих постах в соцсетях. Административный протокол поступил в Пресненский суд столицы.

Затем в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ. В декабре прошлого года ее заочно арестовали.

