Столичный суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову

Фото: ТАСС/Александр Шалгин (Мария Максакова признана иноагентом в РФ)

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в призывах к деятельности против России, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В органе сообщили, что певица обвиняется по части 2 статьи 280.4 УК РФ.

Ранее сообщалось, что певице может грозить до 6 лет тюрьмы из-за призывов к россиянам помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Правоохранители заявили, что исполнительница огласила свои призывы в интервью одного из украинских каналов.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за ее призывов поставлять ВСУ оружие и свергнуть власть в РФ, а также из-за распространения материалов других иностранных агентов. Также певица выступала против спецоперации и осуждала Вооруженные силы России (ВС РФ). Позже в ГД России попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ.