Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс объявлена в международный розыск

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева (Мария Максакова-Игенбергс признана в РФ иноагентом)

Российская и украинская оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск. Об этом сообщается в материалах дела, которые были озвучены в суде, передает ТАСС.

Артистка объявлена в розыск по делу о призывах к деятельности против России, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Министерство юстиции России внесло Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за того, что она требовала направлять Украине оружие и призывала свергать власть в РФ. Кроме того, певица распространяла материалы других иноагентов и выступала против спецоперации.

После этого она покинула Россию. Однако, несмотря на это, суд назначил артистке штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в публикациях в соцсетях.

В свою очередь, в Госдуме призвали проверить Максакову на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за призывов помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как сообщали СМИ, по этому делу ей может грозить до 6 лет тюрьмы.

В декабре 2024 года артистку заочно арестовали.

