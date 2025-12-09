Оренбургский ресторан оштрафовали за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Грузинский ресторан "Нино-Вано" в Оренбурге заплатит 150 тысяч рублей за рекламные листовки, в которых вместо куполов собора Василия Блаженного использовали изображения хинкали. Такая реклама оскорбляет чувства верующих, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, передает РИА Новости.

Жители города обратились в полицию, указав, что в период с 1 по 30 сентября заведение распространяло рекламу, которая, по их мнению, унижает чувства православных верующих.

Дело по статье об оскорблении религиозных чувств рассматривал 1-й участок Ленинского районного суда Оренбурга.

На заседании представитель ресторана заявил, что за содержимое листовки отвечает дизайнер. Сам разработчик макета объяснил, что изображение было создано при помощи нейросети, сообщили в пресс-службе.

Суд признал рекламу нарушающей законодательство и назначил ресторану административный штраф.

Ранее рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тысячи рублей за выкрикивание лозунгов в поддержку движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ). Музыкант признал вину, после чего его привлекли к ответственности за пропаганду и демонстрацию атрибутики экстремистской организации.