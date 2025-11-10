Оренбургский ресторан могут оштрафовать из-за хинкали вместо куполов храма

Фото: 123RF.com/atasitseli

Грузинский ресторан "Нино-Вано" в Оренбурге могут оштрафовать за изображение на рекламных листовках хинкали вместо куполов храма. Об этом сообщил судебный участок № 11 Ленинского района города.

Отмечается, что управляющего рестораном привлекают к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Штраф может составить до 200 тысяч рублей.

"В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию", – сказано в сообщении.

В суде добавили, что после инцидента были собраны доказательства, а также опрошены свидетели. Иск будет рассмотрен 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за нарушения законодательства о рекламе. Отмечалось, что в рекламе ее ресторана были использованы провокационные и непристойные выражения.

Первое – suck it, которое переводится как "соси это", и второе – несуществующее слово nudles, которое может читаться русскоязычными людьми как nudes.

