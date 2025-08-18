Форма поиска по сайту

18 августа, 18:23

Компания Swatch Group извинилась за скандальную рекламу

Фото: 123RF/sylv1rob1

Швейцарская компания по производству часов Swatch Group принесла свои извинения за рекламные фотографии, где мужчина-модель растягивает уголки глаз. Китайская аудитория сочла этот жест расистским.

В социальной сети Weibo производитель часов опубликовал сообщение на китайском и английском языках, где попросил прощения за опубликованные материалы. Кроме того, Swatch Group удалила рекламные фотографии.

"Мы искренне приносим извинения за любые неудобства или недоразумения, которые это могло вызвать", – говорится в сообщении.

Однако китайские пользователи продолжают обвинять компанию в проявлении расизма против китайцев и призывают государственные органы вмешаться.

Ранее гендиректор немецкой компании Adidas AG Бьорн Гульден выступил с извинениями за рекламу кроссовок с участием американской модели Беллы Хадид. Рекламная модель кроссовок была создана для Олимпиады в 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

