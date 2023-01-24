M&M’s уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики пользователей

Фото: youtube.com/AllReklama

Производитель шоколадных конфет M&M’s временно откажется от использования в рекламе говорящих персонажей из-за критики в их адрес. Об этом представители компании сообщили в Twitter.

В январе 2022 года облик знаменитых персонажей был обновлен. Их попытались сделать более современными. Сапоги на высоком каблуке у зеленой конфеты поменяли на кроссовки. Коричневое драже также переобули в туфли с более низким и удобным каблуком. Кроме того, был добавлен новый герой – фиолетовая конфета.

Изменения вызвали резкую критику со стороны пользователей Сети и консервативных СМИ. В компании были не готовы к такой бурной реакции общественности.

"Но теперь мы понимаем, что даже обувь конфеты может послужить разделению общества", – подчеркнули представители M&M’s.

В сообщении уточняется, что новым лицом компании временно станет американская актриса Майя Рудольф.

Ранее французский модный дом Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в соцсетях.

Модный дом также подчеркнул, что собирается подать в суд на тех, кто ответственен за создание декораций и включение неутвержденных предметов в фотосессию. Подчеркивалось, что компания осуждает жестокое обращение с детьми в любой форме и выступает за их безопасность и благополучие.



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