Balenciaga извинилась за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой

Фото: AP Photo/Michael Dwyer

Французский модный дом Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в соцсетях, сообщает Daily Mail.

Бренд принес извинения за любое оскорбление, которое могла нанести его праздничная кампания.

"Наши сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми", – заявили в Balenciaga.

Модный дом также подчеркнул, что собирается подать в суд на тех, кто ответственен за создание декораций и включение неутвержденных предметов в фотосессию. Подчеркивается, что компания осуждает жестокое обращение с детьми в любой форме и выступает за их безопасность и благополучие.

По данным издания, на снимках пользователи Сети, помимо игрушек в БДСМ-костюмах, заметили документ с выдержкой из решения Верховного суда США, согласно которому осталась в силе часть федерального закона о детской порнографии.

В октябре бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов Lay's со вкусом лайма. Сумка-клатч выполнена из телячьей кожи. Показ новой весенне-летней коллекции, созданной под руководством креативного директора бренда Демны Гвасалии, состоялся 2 октября в Париже. Шоу открыл рэпер Канье Уэст, появившись на импровизированном подиуме в объемной черной куртке с многочисленными карманами, а также широких кожаных штанах и грубых ботинках.

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