Бренд Balenciaga показал сумку в виде пустого пакета из-под чипсов

Фото: youtube.com/AKIQUANG

Бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов Lay's со вкусом лайма. Сумка-клатч выполнена из телячьей кожи, сообщает "Газета.ру".

Показ новой весенне-летней коллекции, созданной под руководством креативного директора бренда Демны Гвасалии, состоялся 2 октября в Париже. Шоу открыл близкий рэпер Канье Уэст, появившись на импровизированном подиуме в объемной черной куртке с многочисленными карманами, а также широких кожаных штанах и грубых ботинках.

Демна не раз говорил о том, что "модой можно считать практически любые вещи, даже самые уродливые".

Ранее стало известно, что корпорация Kering, владеющая брендом Balenciaga, разрешила расплачиваться криптовалютой. Первыми оплату в таком формате начали принимать магазины Balenciaga на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и на Родео-драйв в Беверли-Хиллз.

Криптовалютой можно расплачиваться и на официальном сайте бренда.



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