The Black Eyed Peas хотят отсудить 10 млн долларов у производителей "какающих единорогов"

Видео: YouTube/Aaliyah Rosado

Американская поп-группа The Black Eyed Peas намерена отсудить 10 миллионов долларов у производителей детских игрушек в виде "какающих единорогов". Об этом сообщает "Газета.ру".

В рекламе компании MGA Entertainment группа увидела плагиат их хита My Humps. Представители лейбла BMG, который обладает большей частью прав на данный трек, заявили, что в композициях совпадают темп, последовательность аккордов и мелодия. Даже персонаж-единорог напомнил им Fergie – вокалистку группы The Black Eyed Peas.

Реклама, которая стала причиной разбирательств, приурочена к выпуску линейки игрушек Poopsie Slime Surprise, которые танцуют и справляют нужду сверкающей слизью. В ней анимационные персонажи танцевали под песню My Poops ("Мои какашки").

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что у 89% исследованных игрушек Хагги Вагги превышено содержание фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи.

По словам эксперта, ни одна из игрушек не соответствовала требованиям законов. 67% исследованных Хагги Вагги не имели таких "обязательных вещей", как сертификаты соответствия.

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