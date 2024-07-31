Bloomberg: гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с Беллой Хадид

Фото: 123RF/senerd

Гендиректор немецкой компании Adidas AG Бьорн Гульден выступил с извинениями за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сотрудничество с которой стало причиной для массовой критики.

"Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать подобных оплошностей", – цитирует Гульдена агентство Bloomberg.

Кроме того, глава компании признал ошибку и в том, как фрагменты данной рекламной кампании собирались в единое целое. Он обратил внимание, что после извинений Adidas планирует двигаться дальше.

Ставшие объектом рекламы кроссовки были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

После начала рекламной кампании официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X раскритиковал Adidas за выбор модели. Жалобу на компанию озвучил и Американский еврейский комитет. Затем бренд удалил рекламу из соцсетей.

После этого Хадид заявила, что подаст в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений. По ее мнению, руководство бренда инициировало жестокую и разрушительную кампанию и намеренно вовлекло ее в скандал.

В ответ на это компания публично извинилась перед моделью за рекламу кроссовок. Бренд также принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде.

