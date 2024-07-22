Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/bellahadid

Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид подаст в суд на бренд Adidas из-за антисемитских обвинений, пишет TMZ.

Поводом стало удаление рекламы кроссовок SL Super Light 72. Они были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

Официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X раскритиковал Adidas за выбор модели, семья которой придерживается пропалестинских взглядов. На компанию также пожаловался и Американский еврейский комитет, после чего бренд принес свои извинения и удалил рекламу из соцсетей.

Хадид никак не отреагировала на заявления Adidas, но вскоре ее семья сообщила о большом количестве хейта из-за произошедшего. Впоследствии бренд опубликовал официальные извинения перед амбассадором за "любое негативное воздействие".

По мнению модели, руководство Adidas инициировало жестокую и разрушительную кампанию и намеренно вовлекло ее в скандал.

В апреле сообщалось, что кандидат от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на акции протеста в поддержку Палестины. Правоохранители также задержали главу избирательного штаба Стайн Джейсона Колла и его заместителя Келли Меррилл-Кайер.

Акция проходила возле университета Вашингтона в Сент-Луисе. Протестующие выступали против связи вуза с войной на Ближнем Востоке.