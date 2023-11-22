Агентство разорвало контракт с Сарандон из-за ее поддержки Палестины – СМИ

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Голливудское агентство United Talent Agency (UTA) разорвало контракт с американской актрисой, обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон из-за ее слов на пропалестинском митинге. Об этом сообщает Page Six.

"Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране", – сказала она на прошедшей в Нью-Йорке политической акции.

Отмечается, что подобные слова "крайне задели" некоторых сотрудников UTA и "привели общественность в ярость". В связи с этим агентство решило прекратить сотрудничество, которое длилось с 2014 года, уточняет портал.

В сообщении добавили, что ранее подобную реакцию вызывали записи актрисы в соцсетях, в которых она осуждала действия армии Израиля.

До этого американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид осудила террористические действия против мирного населения сектора Газа. После этого пользователи Сети объявили бойкот Dior из-за новостей о разрыве сотрудничества с моделью, запустив соответствующий хештег #BoycottDior ("Бойкотируем Dior").

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о ситуации на Ближнем Востоке