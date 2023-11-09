Раскрыты новые подробности увольнения Беллы Хадид из Dior

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Контракт между американской моделью палестино-голландского происхождения Беллой Хадид и Dior закончился в марте прошлого года. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что модный дом решил заменить ее на израильскую манекенщицу Май Тагер, подробности решения не раскрывались. До скандала с Хадид Тагер участвовала в рекламных съемках марки. В частности, в 2022 году модель снималась с актрисой Аней Тейлор-Джой.

Ранее Хадид осудила террористические действия против мирного населения сектора Газа. Между тем пользователи сети объявили бойкот Dior из-за новостей о разрыве сотрудничества с моделью, запустив соответствующий хештег #BoycottDior ("Бойкотируем Dior").

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,5 тысячи человек.

Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о ситуации на Ближнем Востоке