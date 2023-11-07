Число погибших в секторе Газа выросло до 10,3 тыс человек

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 10 328 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

Уточняется, что в результате обострения конфликта с 7 октября из 10 328 погибших – 4 237 детей. Всего из-за израильских ударов пострадали 25 956 человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что оценивает ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц после его начала как тяжелую, а с гуманитарной точки зрения – катастрофическую.

Также Песков заметил, что РФ продолжает контактировать со всеми сторонами конфликта по вопросу оказания гуманитарной помощи сектору Газа, которая из России и других стран поступает в ограниченном режиме только через территорию Египта и КПП "Рафах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла 2 ноября, что количество граждан России, записавшихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличилось и достигло тысячи человек.

6 ноября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила об отсутствии подвижек с эвакуацией россиян из сектора Газа.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ