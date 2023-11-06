Подвижек с эвакуацией россиян из сектора Газа пока нет – представительство РФ

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Подвижек с эвакуацией россиян из сектора Газа пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

"Обстановка в секторе Газа тяжелая", – отметила она.

В свою очередь, по словам палестинского посла в РФ Абдель Хафиза Нофаля, в вопросе удерживаемых в плену движением ХАМАС российских граждан есть позитивные сигналы.

"Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России 7–8 человек в плену. Надеемся на лучшее", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в плену у боевиков ХАМАС находится уроженка Ростова-на-Дону, а также ее дочь и внук. По словам председателя Ростовской еврейской общины Михаила Потапова, в заложниках находится 73-летняя Ирина Татти, которая работала детским врачом-фтизиатром.

До этого представитель руководства ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка согласна пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа