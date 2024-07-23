23 июля, 12:34Спорт
Adidas извинился перед Беллой Хадид из-за антисемитских обвинений
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bellahadid
Руководство спортивного бренда Adidas отреагировало на решение модели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений, пишет TMZ.
Компания публично извинилась перед Хадид за рекламу кроссовок SL Super Light 72. Они были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.
"Публика продолжает связывать нашу рекламу с ужасной трагедией, произошедшей на Мюнхенской Олимпиаде. Мы сделали это непредумышленно и приносим извинения за любые расстройства или страдания, причиненные сообществам по всему миру", – отмечается в заявлении.
Adidas также принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде и другим партнерам.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид подаст в суд на Adidas. По ее мнению, руководство бренда инициировало жестокую и разрушительную кампанию и намеренно вовлекло ее в скандал.
До этого официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X раскритиковал Adidas за выбор модели, семья которой придерживается пропалестинских взглядов. На компанию также пожаловался и Американский еврейский комитет, после чего бренд удалил рекламу из соцсетей.
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