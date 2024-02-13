Беговое приложение Adidas прекратит свою работу в РФ

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Приложение для пробежек Adidas Running прекратит свою работу в России. Учетные записи вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом удалят 31 марта 2024 года.

Скачать приложение на данный момент нельзя ни из App Store, ни из Google Play. При поиске Adidas Running в Google Play появляется сообщение, что оно недоступно в российском регионе.

Между тем при входе в приложение, которое было скачано на устройство ранее, всплывает уведомление, в котором сообщается, что разработчики вынуждены прекратить поддержку Adidas Running в России. Клиенты могут экспортировать свои данные и информацию об активности.

В марте 2022 года компания Adidas сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России. В октябре того же года она начала отказываться от своих магазинов в стране.

Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открылся 9 декабря 2023 года в аутлете "Белая дача" в Москве. Площадь торгового объекта составила тысячу квадратных метров.

Adidas начал закрывать магазины в России