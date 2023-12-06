Первый магазин ASP с ассортиментом Adidas и Reebok откроется 9 декабря в Москве

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok откроется 9 декабря текущего года в аутлете "Белая дача" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Lestate (будет развивать сеть) Илью Комиссарова.

По его информации, площадь торгового объекта составит 1 тысячу квадратных метров, он станет самым большим магазином Adidas в России.

"Мы бы хотели сохранить монобрендовую структуру, потому что она привычнее и для аутлета, и для покупателей в целом", – подчеркнул он.

Компания Adidas сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В июне в СМИ появилась информация, что компания планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. Отмечалось, что руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher, которая является владельцем бизнеса Inditex (входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды).

Однако руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева уточнила, что перезапуск магазинов Adidas может произойти в России уже весной 2024 года под новым наименованием, а права на субаренду помещений приобрела сеть владельца "Стокманн" и Lamoda Якова Панченко.

При этом она отметила, что для покупателей никаких глобальных изменений в структуре магазина не произойдет, а ассортимент будет тем же.

Магазины Adidas вновь откроются в Москве