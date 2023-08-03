Гендиректор Adidas заявил, что в РФ осталось продать 100 магазинов сети

Фото: ТАСС/АР

Около 100 магазинов, которые необходимо продать, осталось в России у немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG. Об этом пишет Reuters со ссылкой на гендиректора компании Бьорна Гульдена.

Он уточнил, что магазины не работают и выставлены на продажу. По его словам, их могут купить частные лица или они могут быть сданы в аренду.

"Сроков для этого нет, но сейчас мы платим за аренду, поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше", – заключил он.

Компания сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В июне в СМИ появилась информация, что компания планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. Отмечалось, что руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher. Она ранее стала владельцем бизнеса Inditex, в который входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды.

"Актуальный репортаж": спортивный бренд Adidas может вернуться в РФ