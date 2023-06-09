В Adidas заявили, что процесс закрытия бизнеса в РФ продолжается

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Немецкий концерн компании Adidas продолжит закрытие бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"В октябре мы объявили о прекращении нашей деятельности в России. В настоящее время процесс закрытия нашего бизнеса продолжается", – отметил он.

По словам собеседника агентства, приоритет для Adidas заключается в выполнении мер и поддержке работников и партнеров, которых задело такое решение.

До этого СМИ сообщили, что компания Adidas планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. По данным прессы, руководители компании подписали контракт с компанией Daher. Она ранее стала владельцем бизнеса Inditex, в который входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды.

Компания сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В мае в Минпромторге заявили, что переговоры по возвращению Adidas в РФ пока не ведутся. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заметил, что ушедшим компаниям будет непросто вернуться в Россию.

Стало известно о планах компании Adidas передать бизнес в РФ другому инвестору