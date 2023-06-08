Компании FLO Retailing и Daher Group намерены купить точки Adidas в России – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компании FLO Retailing и Daher Group планируют приобрести точки Adidas в России. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

Турецкая сеть FLO Retailing уже владеет магазинами Reebok, Daher Group – точками испанской Inditex в России. Сейчас компании, по информации источников издания, ведут переговоры о покупке российского сегмента Adidas. Закрытие сделки ожидается осенью 2023 года.

При этом, как сообщили изданию в компании, процесс сворачивания бизнеса Adidas в России продолжается. Многие кандидаты на покупку точек отсеялись.

В конце мая 2023 года замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что переговоры по возвращению Adidas на российский рынок не ведутся. При этом исключать возобновление работы сети в РФ он не стал. По словам Евтухова, бренд является сильным игроком на рынке.



Стало известно о планах Adidas передать бизнес в России иностранному инвестору