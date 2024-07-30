Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas

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Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок компании Adidas, пишет РИА Новости.

Кроссовки были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился теракт на фоне палестино-израильского конфликта.

"Я бы никогда сознательно не стала заниматься творчеством или работой, связанными с какой-либо ужасающей трагедией. До публикации кампании я не знала об исторической связи с ужасными событиями 1972 года... Я всегда буду выступать за мир, а не за насилие", – написала Хадид в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X ранее раскритиковал Adidas за выбор модели для своей рекламы. На компанию также пожаловался и Американский еврейский комитет, после чего бренд удалил рекламу из соцсетей.

В ответ на это Хадид заявила, что подаст в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений. По ее мнению, руководство бренда инициировало жестокую и разрушительную кампанию и намеренно вовлекло ее в скандал.

После Adidas публично извинилась перед моделью за рекламу кроссовок. Бренд также принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде.