Balenciaga сделала заявление о рекламе с детьми и БДСМ-атрибутикой

Фото: AP/Mark Lennihan

Французский модный дом Balenciaga сделал официальное заявление о рекламе с участием детей и БДСМ-атрибутикой, взяв на себя ответственность за неуместный маркетинг и принеся соответствующие извинения. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Представители Balenciaga отметили, что сумка в виде мишки в сетчатой майке с кожаными ремнями и цепями и другие предметы были предоставлены для фотосессии сторонними лицами. По их информации, данный реквизит был взят со съемок телесериала.

В компании признали, что недостаточно проработали концепцию рекламы, пообещав провести работу над ошибками и пересмотреть подход к будущим проектам. Кроме того, в Balenciaga пообещали начать сотрудничество с организациями, специализирующимися на защите детей.

Ранее сообщалось, что бренд Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой. В модном доме отметили, что сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми.

Там пообещали подать в суд на ответственных за создание декораций и включение неутвержденных предметов в фотосессию.

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