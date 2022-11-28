Dior обвинили в скрытой рекламе России в новой рождественской коллекции

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/dior

Модный дом Dior обвинили в рекламе России из-за новой кампании рождественской коллекции. Соответствующие комментарии появились в официальном аккаунте бренда в соцсетях.

В новой рекламе модели Dior позировали среди берез в заснеженном лесу. Коллекцию создала Мария Грация Кьюри.

Пользователям Сети показалось, что съемка отдает дань русской культуре и природе, поэтому некоторые начали писать негативные комментарии. Подписчики недоумевали, как можно в такой ситуации рекламировать Россию и продвигать стиль страны, которую Европарламент признал спонсором терроризма.

"Какой позор, Диор!" – писали пользователи.

При этом русскоязычные подписчики оценили новую коллекцию, отметив красоту новых вещей.

Ранее сообщалось, что бренд Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой. В модном доме отметили, что сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми.

Там пообещали подать в суд на ответственных за создание декораций и включение неутвержденных предметов в фотосессию.



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