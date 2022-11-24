"Оскароносное" платье актрисы Элизабет Тейлор представят на торгах за 72,5 тыс долларов

Фото: AP Photo

На торгах в Лондоне будет представлено платье англо-американской актрисы Элизабет Тейлор. Именно в этом одеянии артистка получила свой первый "Оскар", сообщает The Times.

Аукцион получил название "Страсть к моде и балету", он стартует 6 декабря. Платье было создано дизайнером Марком Боаном для модного дома Christian Dior. Известно, что наряд более 50 лет хранился в чемодане подруги актрисы Анны Санз. Однако ранее предполагалось, что платье лежало в архивах французского бренда в Париже.

Наряд представят на торгах со стартовой ценой в 72,5 тысячи долларов.

"Мы можем быть уверены, что оно принадлежало Элизабет Тейлор, это подтверждает вся имеющаяся документация", – поделился глава аукционного дома Керри Тейлор.

В этом наряде актриса получила первый "Оскар" за фильм "Баттерфилд, 8". Также на торгах представят и другие вещи Тейлор, например, "халат вдовы" из картины "Бум!".

Ранее сообщалось, что на аукционе продадут карманные часы пассажира "Титаника" за 118 тысяч долларов. Предмет перестал работать после того, как их владелец утонул вместе с судном.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!