10 декабря, 14:15

Политика

Москалькова заступилась за Алаудинова на фоне критики командира

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заступилась за командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова на фоне массовой критики последнего за медийную активность. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал омбудсмена.

Она уточнила, что негативные высказывания поступают из соцсетей от ряда медийных личностей.

"Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова. Апти Аронович с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой, защищая нашу страну и величие нашего государства", – указала Москалькова.

В январе этого года Алаудинов попал в госпиталь. Его 9-дневное отсутствие было связано с болезнью, подробности которой командир раскрывать не стал.

Он также опроверг слухи о своем якобы попадании в плен. Алаудинов уточнил, что не знал об этой информации, когда она распространилась в интернете.

