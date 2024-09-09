Алаудинов высказался о причинах драки с участием чеченцев в Анапе

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Конфликт, произошедший в Анапе 3 сентября, начался по вине девушки. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, передает сайт "Аргументы и факты".

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчины проводили время рядом с кафе на Пионерском проспекте в Анапе, где из-за нежелания девушки знакомиться с ними вступили в конфликт с молодыми людьми, работавшими аниматорами. В результате потасовки потерпевшим причинены телесные повреждения.

Спустя некоторое время Анапский городской суд заключил фигурантов под стражу на два месяца. Инстанция решила удовлетворить соответствующее ходатайство следствия, приняв во внимание тот факт, что подозреваемые попытались скрыться от правоохранителей.

Комментируя произошедшее, Алаудинов заявил, что следствию якобы было дано указание "закрыть" подозреваемых чеченцев.

"Их арестовали на два месяца. Следователь сказал, что они сядут на семь лет", – отметил командира "Ахмата"

Генерал-майор также уточнил, что драка была спровоцирована девушкой, которая нагрубила одному из подозреваемых, проявившему желание познакомиться с ней. При этом другая отдыхающая грубо высказалась о всем населении республики. По словам Алаудинова, чеченцы подрались из-за девушки с дагестанцами. При этом их следствие "вывело" в свидетели, подчеркнул командир "Ахмата".

Ранее Кузьминский районный суд арестовал тренера ММА Эраджа Мискиншоева до 3 ноября по факту драки на юго-востоке Москвы. Ему вменятся преступление, предусмотренное статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".