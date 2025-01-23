Командир спецназа "Ахмат" генерал Алаудинов попал в госпиталь

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов попал в госпиталь, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал военнослужащего.

Алаудинов заявил, что его девятидневное отсутствие было связано с болезнью, однако подробности раскрывать не стал.

Прошлой осенью генерал рассказал, что элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области.

При этом Украина начала распространять информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых солдат ВСУ, сдавшихся в плен российской армии. Однако, по словам Алаудинова, даже представителям подразделений "Айдар" и "Азов" (признаны в РФ террористическими и запрещены) сохраняют жизни, когда они принимают решение сдаться в плен.